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Постер фильма Мое солнышко
6.3
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6.3

Мое солнышко

, 2024
Boku no ohisama
Франция, Япония / драма, спорт / 18+
Постер фильма Мое солнышко
6.3

В ролях

Keitatsu Koshiyama
Takuya
Kiara Takanashi
Сосукэ Икэмацу
Сосукэ Икэмацу
Arakawa
Ryûya Wakaba
Igarashi
Yunho
Kôsei
Махо Ямада
Mikami Maho
Kiara Nakanishi
Sakura
Tsugu Sasaki
Режиссер Хироси Окуяма
Сценарист Хироси Окуяма
Композитор Ryosei Sato
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Япония
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 декабря 2024
Премьера в мире 19 мая 2024
Дата выхода
16 января 2025 Бразилия 12
1 января 2025 Гонконг I
6 марта 2025 Нидерланды 12
21 ноября 2024 Таиланд G
20 сентября 2024 Тайвань 0+
25 декабря 2024 Франция
31 декабря 2025 Южная Корея ALL
13 сентября 2024 Япония
Сборы в мире $533 102
Производство Asahi Shimbun, CNC Aide aux cinémas du monde - Institut Français, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Boku no ohisama, My Sunshine, Napsugaram, Sol de Inverno, Η ηλιαχτίδα μου, Мое слънце, Моё солнышко, ぼくのお日さま, 我心裡的太陽, 溜進我心的陽光

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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Отзывы о фильме

Урбан Крукер 22 июня 2026, 15:24
Вот и наступил 2026 год. Никто пока не знает каким он будет, поэтому лучше просто наслаждаться моментом. А раз началась зима, то и фильм должен быть… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 16:28
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
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