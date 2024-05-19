Детали фильма
Страна
Франция / Япония
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
20 декабря 2024
Премьера в мире
19 мая 2024
Дата выхода
|16 января 2025
|Бразилия
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|12
|1 января 2025
|Гонконг
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|I
|6 марта 2025
|Нидерланды
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|12
|21 ноября 2024
|Таиланд
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|G
|20 сентября 2024
|Тайвань
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|0+
|25 декабря 2024
|Франция
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|31 декабря 2025
|Южная Корея
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|ALL
|13 сентября 2024
|Япония
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Сборы в мире
$533 102
Производство
Asahi Shimbun, CNC Aide aux cinémas du monde - Institut Français, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Boku no ohisama, My Sunshine, Napsugaram, Sol de Inverno, Η ηλιαχτίδα μου, Мое слънце, Моё солнышко, ぼくのお日さま, 我心裡的太陽, 溜進我心的陽光