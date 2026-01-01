Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Непорочный

Награды и номинации фильма Непорочный 2021

Венецианский кинофестиваль 2021 Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший дебютный фильм
Победитель
Лучший дебютный фильм
Победитель
GdA Director's Award
Победитель
Giornate degli Autori Award
Победитель
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
Победитель
