Непорочный
Награды и номинации фильма Непорочный
Награды и номинации фильма Непорочный 2021
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший дебютный фильм
Победитель
Лучший дебютный фильм
Победитель
GdA Director's Award
Победитель
Giornate degli Autori Award
Победитель
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
Победитель
