Киноафиша Фильмы Чёрный уголь, тонкий лёд Награды и номинации фильма Чёрный уголь, тонкий лёд

Награды и номинации фильма Чёрный уголь, тонкий лёд 2014

Берлинале 2014 Берлинале 2014
Золотой берлинский медведь
Победитель
Лучший актер
Победитель
