Награды и номинации фильма Агнец божий 1985

Оскар 1986 Оскар 1986
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
