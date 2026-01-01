Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Данс Награды и номинации фильма Данс

Награды и номинации фильма Данс 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1992 Венецианский кинофестиваль 1992
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
