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О персоне
Фильмография
Ким Сон-ён
Kim Sun-young
Киноафиша
Персоны
Ким Сон-ён
Ким Сон-ён
Kim Sun-young
Дата рождения
10 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Популярные фильмы
Возвращение в Сеул
(2022)
6.9
Фильмография Ким Сон-ён
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.9
Возвращение в Сеул
Retour à Séoul
драма
2022, Бельгия / Камбоджа / Франция / Германия / Румыния / Корея
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