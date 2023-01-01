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Ким Сон-ён
Ким Сон-ён Kim Sun-young
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Ким Сон-ён

Kim Sun-young

Дата рождения
10 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен

Популярные фильмы

Возвращение в Сеул
Возвращение в Сеул (2022)
6.9

Фильмография Ким Сон-ён

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Возвращение в Сеул 6.9
Возвращение в Сеул Retour à Séoul
драма 2022, Бельгия / Камбоджа / Франция / Германия / Румыния / Корея
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