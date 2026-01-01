Николас Кассим

За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие

Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит

Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA

Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение

Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»

Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026

Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными

Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»

«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»

Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым