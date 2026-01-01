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Николас Кассим
Николас Кассим Nicholas Cassim
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Николас Кассим

Nicholas Cassim

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Решала 8.0
Решала (2018)
Винтер 7.1
Винтер (2015)
Не говори ничего 5.9
Не говори ничего (2012)

Фильмография Николас Кассим

Сёрфер 5.8
Сёрфер The Surfer
триллер 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Решала 8
Решала
драма, комедия, криминал 2018, США
Винтер 7.1
Винтер
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2015, Австралия
Не говори ничего 5.9
Не говори ничего Wish You Were Here
детектив, драма 2012, Австралия
Смотреть трейлер
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