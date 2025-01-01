Меню
Фильмы
Большой фильм Малыша Акулы!
Большой фильм Малыша Акулы!, 2023: актеры и роли
Режиссер
Alan Foreman
В ролях
Кимико Гленн
Kimiko Glenn
Люк Янблад
Luke Youngblood
Наташа Ротуэлл
Natasha Rothwell
Эрик Эдельштейн
Eric Edelstein
Дебра Уилсон
Debra Wilson
Патрик Варбертон
Patrick Warburton
Эшли Тисдейл
Ashley Tisdale
Aparna Nancherla
Карди Би
Cardi B
Кимберли Брукс
Kimberly Brooks
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы»: новый фильм с МакКонахи основан на реальных событиях
В «Великолепном веке» опять все напутали: палач Кара Али никогда не видел Сулеймана, зато жестоко убил его потомка
Она не хотела этого, но все-таки сделала: зачем Хюррем сама отправила к Сулейману наложницу
10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории
«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»
Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»
Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»
