Это энергичный тест! Проверьте, хорошо ли вы помните крылатые фразы из «Афони»

Одна из загадок «Острых козырьков»: зачем Томас Шелби женился на Лиззи, если любил другую

«Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули

«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным

Имя ему Смерть: скольких людей убил Джон Уик за 5 фильмов, его успехам позавидовал бы даже Танос

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»

Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)