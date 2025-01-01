Меню
45-я параллель, 2023: актеры и роли

Режиссер
Алекс Гроссман Alex Grossman
В ролях
Николь Форестер Николь Форестер Nicole Forester Брэйди Смит Брэйди Смит Brady Smith Бенжамин Дж. Кэйн мл. Бенжамин Дж. Кэйн мл. Benjamin J. Cain Jr. Карлайл Форрестер Carlisle Forrester Мелани Хатселл Melanie Hutsell
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
