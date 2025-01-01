Халк только бронза, Тор — серебро: нейросеть назвала самого мощного персонажа Marvel и это... женщина

Не Бали-бей: у Михримах был тайный поклонник, которого в «Великолепном веке» даже показали — историки нашли его мемуары и все сразу поняли

До последнего кадра — непредсказуемо: три триллера сентября, доступные онлайн в хорошем качестве

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее

Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц

Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому

Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями

Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»