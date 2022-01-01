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Николь Форестер

Nicole Forester
Николь Форестер
Николь Форестер Nicole Forester
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Дата рождения
19 ноября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Николь Форестер

Родилась 19 ноября 1972 года. Энн-Арбор, Мичиган, США.

Фильмография Николь Форестер
Призраки Элоиз
Призраки Элоиз
ужасы, триллер, детектив 2016, США
5.0
Двойной агент
Двойной агент
драма, криминал, триллер 2011, США
6.0
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