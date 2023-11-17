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45-я параллель 45-я параллель
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45-я параллель, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 ноября 2023
Премьера в мире 17 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Алекс Гроссман
В ролях
Николь Форестер
Николь Форестер
Брэйди Смит
Брэйди Смит
Бенжамин Дж. Кэйн мл.
Бенжамин Дж. Кэйн мл.
Карлайл Форрестер
Мелани Хатселл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 45-я параллель 2 постера
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