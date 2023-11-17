Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
45-я параллель
That's Funny
45-я параллель, 2023
2023 / США
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
комедия
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 ноября 2023
Премьера в мире
17 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Алекс Гроссман
В ролях
Николь Форестер
Брэйди Смит
Бенжамин Дж. Кэйн мл.
Карлайл Форрестер
Мелани Хатселл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»
Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»
Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в фильме о вашей жизни?
У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии
Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали
Французские астрологи назвали самый одинокий знак Зодиака
Даже Клеопатра так делала: этим диким способом предохранялись в Древнем Египте
33 несчастья: от участи маленькой звездочки советского кино волосы дыбом
В эти даты рождаются невероятно мудрые женщины: проверьте, есть ли вы в списке
Самое популярное русское имя: иностранцы постоянно называют детей в честь этого выдающего мужчины
Умер из-за «Семнадцати мгновений весны»: мурашки по коже от случившегося с советским актером
А думали, что бездетный: у Меньшикова есть взрослая «дочь» от известной актрисы (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить