Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Pulimada Pulimada, 2023: актеры и роли

Pulimada, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
А.К. Саджан A.K. Sajan
В ролях
Джонни Антони Johny Antony Джолли Чирайатх Jolly Chirayath Дзедзю Джордж Joju George Джаффер Идукки Jaffer Idukki Чембан Винод Хосе Chemban Vinod Jose Лихо Мол Хосе Lijo Mol Jose Айшварья Раджеш Aishwarya Rajesh
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Нагиев отправит мажора не в прошлое, а на завод: смысл названия фильма «Колбаса» не так очевиден
Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6
Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше