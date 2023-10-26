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Постер фильма Pulimada
6.9
Киноафиша Фильмы Pulimada
6.9

Pulimada

, 2023
Pulimada
Индия / триллер / 18+
Постер фильма Pulimada
6.9

О фильме

В тихой деревушке, расположенной на лоне дикой природы, весть о появлении тигра-людоеда приводит жителей в ужас. Некогда спокойная атмосфера становится напряженной, что приводит к введению комендантского часа и беспорядкам. Винсент, неженатый констебль полиции, с нетерпением ждет своей свадьбы. В день свадьбы Винсент переживает шокирующее открытие, которое разрушает его мир. Охваченный гневом и яростью, Винсент отправляется в опасное путешествие за друзьями по деревне, которая все еще борется с нависшей угрозой тигра-людоеда.

В ролях

Джонни Антони
Kuttappaappi
Джолли Чирайатх
Дзедзю Джордж
Vincent Kariya
Джаффер Идукки
Appachan
Чембан Винод Хосе
SI Ashokan
Лихо Мол Хосе
CPO Sini
Айшварья Раджеш
Mahishmathi Emily Jayaram
Jeo Baby
Augustine
Abin Bino
Kuttimani
Balachandra Menon
Dr. Joshi Kuriyan
Dileesh Nair
CPO Chandrabos
Режиссер А.К. Саджан
Сценарист А.К. Саджан
Композитор Ishaan Dev, Анил Джонсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 ноября 2023
Премьера в мире 26 октября 2023
Дата выхода
26 августа 2026 Россия
26 октября 2023 Индия
3 ноября 2023 ОАЭ
Сборы в мире $5 077
Производство Appu Pathu Pappu Production House, Ink Lab Cinemas, Lant Cinemas
Другие названия
Pulimada

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 31 октября 2023

Отзывы о фильме

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