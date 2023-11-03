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Pulimada
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Pulimada

Pulimada, 2023

2023 / Индия
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О фильме

В тихой деревушке, расположенной на лоне дикой природы, весть о появлении тигра-людоеда приводит жителей в ужас. Некогда спокойная атмосфера становится напряженной, что приводит к введению комендантского часа и беспорядкам. Винсент, неженатый констебль полиции, с нетерпением ждет своей свадьбы. В день свадьбы Винсент переживает шокирующее открытие, которое разрушает его мир. Охваченный гневом и яростью, Винсент отправляется в опасное путешествие за друзьями по деревне, которая все еще борется с нависшей угрозой тигра-людоеда.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
А.К. Саджан
В ролях
Джонни Антони
Джолли Чирайатх
Дзедзю Джордж
Джаффер Идукки
Чембан Винод Хосе
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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8.5 IMDb
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