Pulimada, 2023

Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В тихой деревушке, расположенной на лоне дикой природы, весть о появлении тигра-людоеда приводит жителей в ужас. Некогда спокойная атмосфера становится напряженной, что приводит к введению комендантского часа и беспорядкам. Винсент, неженатый констебль полиции, с нетерпением ждет своей свадьбы. В день свадьбы Винсент переживает шокирующее открытие, которое разрушает его мир. Охваченный гневом и яростью, Винсент отправляется в опасное путешествие за друзьями по деревне, которая все еще борется с нависшей угрозой тигра-людоеда.
|26 августа 2026
|Россия
|26 октября 2023
|Индия
|3 ноября 2023
|ОАЭ