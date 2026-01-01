Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Никкун
Nichkhun
Киноафиша
Персоны
Никкун
Никкун
Nichkhun
Дата рождения
24 июня 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.6
Любовь на миллион
(2023)
5.4
Реинкарнация. Картины с того света
(2022)
Фильмография Никкун
5.6
Любовь на миллион
The Modelizer
комедия, мелодрама
2023, США
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5.4
Реинкарнация. Картины с того света
Cracked
ужасы, триллер
2022, Таиланд
Смотреть трейлер
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