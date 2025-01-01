Меню
Киноафиша Фильмы Jedna dusza Jedna dusza, 2023: актеры и роли

Jedna dusza, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лукаш Карвовски Lukasz Karwowski
В ролях
Малгожата Адамская Malgorzata Adamska Пшемыслав Адамский Przemyslaw Adamski Ян Александрович-Краско Jan Aleksandrowicz-Krasko Катажина Баргеловска Katarzyna Bargielowska Мальгожата Гороль Мальгожата Гороль Malgorzata Gorol Дорота Колак Dorota Kolak Артур Краевски Artur Krajewski Давид Огродник Давид Огродник Dawid Ogrodnik Томаш Шухардт Tomasz Schuchardt
