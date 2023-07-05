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Постер фильма She Came at Night
7.1
Киноафиша Фильмы She Came at Night
7.1

She Came at Night

, 2023
Prisla v noci
Чехия / комедия, ужасы / 18+
Постер фильма She Came at Night
7.1

В ролях

Симона Пекова
Valerie
Иржи Рендл
Jirka
Дениса Барешова
Natálka
Юдит Бардош
Friend
Станислава Яхницкая
Birthday Lady
Annette Nesvadbova
Aneta
Jan Strejcovský
Kamarád
Владимир Кратина
Kocour
Jan Vondrácek
Pacient
Vasil Fridrich
Pacient
Режиссер Томаш Павличек, Ян Вейнар
Сценарист Томаш Павличек, Ян Вейнар
Композитор Aid Kid
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 5 июля 2023
Дата выхода
9 ноября 2023 Чехия
Сборы в мире $84 749
Производство Bratri, ArtCam
Другие названия
Prisla v noci, The Mother-in-Law, A Sogra, Die Schwiegermutter, Přišla v noci, Przyszła w nocy, She Came at Night

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 31 октября 2023

Отзывы о фильме

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