Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
She Came at Night
Prisla v noci
She Came at Night, 2023
2023 / Чехия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Жанр:
комедия
ужасы
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Томаш Павличек
В ролях
Симона Пекова
Иржи Рендл
Дениса Барешова
Юдит Бардош
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Отзывы
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить