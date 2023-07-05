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7.1
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She Came at Night
7.1
She Came at Night
, 2023
Prisla v noci
Чехия / комедия, ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.1
В ролях
Симона Пекова
Valerie
Иржи Рендл
Jirka
Дениса Барешова
Natálka
Юдит Бардош
Friend
Станислава Яхницкая
Birthday Lady
Annette Nesvadbova
Aneta
Jan Strejcovský
Kamarád
Владимир Кратина
Kocour
Jan Vondrácek
Pacient
Vasil Fridrich
Pacient
Режиссер
Томаш Павличек
,
Ян Вейнар
Сценарист
Томаш Павличек
,
Ян Вейнар
Композитор
Aid Kid
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
5 июля 2023
Дата выхода
9 ноября 2023
Чехия
Сборы в мире
$84 749
Производство
Bratri, ArtCam
Другие названия
Prisla v noci, The Mother-in-Law, A Sogra, Die Schwiegermutter, Přišla v noci, Przyszła w nocy, She Came at Night
Еще
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 31 октября 2023
Отзывы о фильме
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