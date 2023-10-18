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Заходит парень в бар
A Guy Walks Into a Bar
Заходит парень в бар,
США
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Жанр:
комедия
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Возраст
18+
Режиссер
Гэри Фледер
В ролях
Сэм Рокуэлл
Кумэйл Нанджиани
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Сэм Рокуэлл и Кумэйл Нанджиани сыграют в черной комедии от режиссера «Вердикта за деньги»
Рокуэлл воплотит таинственного человека, скрывающего ужасный секрет.
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18 октября 2023 16:29
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