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Киноафиша Фильмы Заходит парень в бар
A Guy Walks Into a Bar

Заходит парень в бар,

США
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Возраст 18+
Режиссер
Гэри Фледер
В ролях
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Все актеры и съемочная группа
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Сэм Рокуэлл и Кумэйл Нанджиани сыграют в черной комедии от режиссера «Вердикта за деньги» Рокуэлл воплотит таинственного человека, скрывающего ужасный секрет.
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18 октября 2023 16:29
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