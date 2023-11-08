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Burkit Burkit
Киноафиша Фильмы Burkit Отзывы о фильме «Burkit»
Burkit Burkit 2023 / Казахстан
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Отзывы о фильме «Burkit»

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User 8 ноября 2023, 13:15
Оценка
Классный фильм всем советую, обязательно сходите
8 ноября 2023, 13:15 Ответить
Adil Mamutov 8 ноября 2023, 13:24
Оценка
Хороший фильм,мне очень понравился, снимаете такое почаще.
8 ноября 2023, 13:24 Ответить
Илхамдин Минахунов 8 ноября 2023, 13:26
Оценка
Фильм 10/10🔥
8 ноября 2023, 13:26 Ответить
general_scorp_boy 8 ноября 2023, 15:20
Хороший фильм, всем советую!
8 ноября 2023, 15:20 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 16:39
в ответ на сообщение User от 8 ноября 2023, 13:15
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
8 ноября 2023, 16:39 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение Adil Mamutov от 8 ноября 2023, 13:24
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
8 ноября 2023, 16:40 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение Илхамдин Минахунов от 8 ноября 2023, 13:26
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
8 ноября 2023, 16:40 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение general_scorp_boy от 8 ноября 2023, 15:20
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
8 ноября 2023, 16:40 Ответить
Ильяс Дияров 8 ноября 2023, 19:11
Оценка
реально классный фильм.
8 ноября 2023, 19:11 Ответить
Ильяс Дияров 8 ноября 2023, 19:13
Оценка
жаксы фильм.
8 ноября 2023, 19:13 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 21:59
в ответ на сообщение Ильяс Дияров от 8 ноября 2023, 19:11
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
8 ноября 2023, 21:59 Ответить
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