Burkit - трейлер
Burkit. Трейлер

Burkit. Трейлер

Дата публикации: 4 ноября 2023
Burkit – История о трех друзьях, служащих в спецназе. Их обычные ежедневные задачи заключаются в противостоянии опасным преступным группировкам. В одном из противостояний им предстоит проверить свою дружбу.
User 8 ноября 2023, 13:15
Оценка
Классный фильм всем советую, обязательно сходите
8 ноября 2023, 13:15 Ответить
Adil Mamutov 8 ноября 2023, 13:24
Оценка
Хороший фильм,мне очень понравился, снимаете такое почаще.
8 ноября 2023, 13:24 Ответить
Илхамдин Минахунов 8 ноября 2023, 13:26
Оценка
Фильм 10/10🔥
8 ноября 2023, 13:26 Ответить
general_scorp_boy 8 ноября 2023, 15:20
Хороший фильм, всем советую!
8 ноября 2023, 15:20 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 16:39
в ответ на сообщение User от 8 ноября 2023, 13:15
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
8 ноября 2023, 16:39 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение Adil Mamutov от 8 ноября 2023, 13:24
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
8 ноября 2023, 16:40 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение Илхамдин Минахунов от 8 ноября 2023, 13:26
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
8 ноября 2023, 16:40 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение general_scorp_boy от 8 ноября 2023, 15:20
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
8 ноября 2023, 16:40 Ответить
Ильяс Дияров 8 ноября 2023, 19:11
Оценка
реально классный фильм.
8 ноября 2023, 19:11 Ответить
Ильяс Дияров 8 ноября 2023, 19:13
Оценка
жаксы фильм.
8 ноября 2023, 19:13 Ответить
Киноафиша.инфо 8 ноября 2023, 21:59
в ответ на сообщение Ильяс Дияров от 8 ноября 2023, 19:11
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
8 ноября 2023, 21:59 Ответить
Асхат Темирбеков 9 ноября 2023, 16:51
Балаларымен барып көрдім өтте керемет кино. Қазақ әскері алға.
9 ноября 2023, 16:51 Ответить
Шокан Айткали 11 ноября 2023, 07:17
Оценка
Фильм 🔥
11 ноября 2023, 07:17 Ответить
Киноафиша.инфо 11 ноября 2023, 11:30
в ответ на сообщение Асхат Темирбеков от 9 ноября 2023, 16:51
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
11 ноября 2023, 11:30 Ответить
Киноафиша.инфо 11 ноября 2023, 11:30
в ответ на сообщение Шокан Айткали от 11 ноября 2023, 07:17
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
11 ноября 2023, 11:30 Ответить
Бекбол Мошхалов 16 ноября 2023, 13:10
Оценка
Жақсы фильм екен
16 ноября 2023, 13:10 Ответить
Киноафиша.инфо 16 ноября 2023, 18:44
в ответ на сообщение Бекбол Мошхалов от 16 ноября 2023, 13:10
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
16 ноября 2023, 18:44 Ответить
7.6 Burkit
Burkit драма, 2023, Казахстан
