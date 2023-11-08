Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Burkit. Трейлер
Burkit. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 ноября 2023
Burkit
– История о трех друзьях, служащих в спецназе. Их обычные ежедневные задачи заключаются в противостоянии опасным преступным группировкам. В одном из противостояний им предстоит проверить свою дружбу.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
User
8 ноября 2023, 13:15
Оценка
Классный фильм всем советую, обязательно сходите
8 ноября 2023, 13:15
0
0
Ответить
Adil Mamutov
8 ноября 2023, 13:24
Оценка
Хороший фильм,мне очень понравился, снимаете такое почаще.
8 ноября 2023, 13:24
0
0
Ответить
Илхамдин Минахунов
8 ноября 2023, 13:26
Оценка
Фильм 10/10🔥
8 ноября 2023, 13:26
0
0
Ответить
general_scorp_boy
8 ноября 2023, 15:20
Хороший фильм, всем советую!
8 ноября 2023, 15:20
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 ноября 2023, 16:39
в ответ на сообщение
User от 8 ноября 2023, 13:15
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
8 ноября 2023, 16:39
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение
Adil Mamutov от 8 ноября 2023, 13:24
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
8 ноября 2023, 16:40
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение
Илхамдин Минахунов от 8 ноября 2023, 13:26
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
8 ноября 2023, 16:40
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 ноября 2023, 16:40
в ответ на сообщение
general_scorp_boy от 8 ноября 2023, 15:20
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
8 ноября 2023, 16:40
0
0
Ответить
Ильяс Дияров
8 ноября 2023, 19:11
Оценка
реально классный фильм.
8 ноября 2023, 19:11
0
0
Ответить
Ильяс Дияров
8 ноября 2023, 19:13
Оценка
жаксы фильм.
8 ноября 2023, 19:13
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 ноября 2023, 21:59
в ответ на сообщение
Ильяс Дияров от 8 ноября 2023, 19:11
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
8 ноября 2023, 21:59
0
0
Ответить
Асхат Темирбеков
9 ноября 2023, 16:51
Балаларымен барып көрдім өтте керемет кино. Қазақ әскері алға.
9 ноября 2023, 16:51
0
0
Ответить
Шокан Айткали
11 ноября 2023, 07:17
Оценка
Фильм 🔥
11 ноября 2023, 07:17
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 ноября 2023, 11:30
в ответ на сообщение
Асхат Темирбеков от 9 ноября 2023, 16:51
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
11 ноября 2023, 11:30
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 ноября 2023, 11:30
в ответ на сообщение
Шокан Айткали от 11 ноября 2023, 07:17
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
11 ноября 2023, 11:30
0
0
Ответить
Бекбол Мошхалов
16 ноября 2023, 13:10
Оценка
Жақсы фильм екен
16 ноября 2023, 13:10
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
16 ноября 2023, 18:44
в ответ на сообщение
Бекбол Мошхалов от 16 ноября 2023, 13:10
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
16 ноября 2023, 18:44
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.6
Burkit
драма, 2023, Казахстан
01:36
Атель-матель
трейлер
01:27
Мокрячок Попай
дублированный трейлер
02:30
Долгая прогулка
trailer 2
02:05
Свободные люди
дублированный трейлер
02:24
Плохие парни 2
дублированный трейлер
01:12
Клёвый УLove
трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
01:42
Семейное счастье
трейлер
02:02
Дракула
дублированный трейлер
01:15
Левша
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail