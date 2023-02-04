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Пять ночей у Фредди Пять ночей у Фредди
Киноафиша Фильмы Пять ночей у Фредди Отзывы о фильме «Пять ночей у Фредди »
Five Nights at Freddy's Пять ночей у Фредди 2023 / США
9.9 Оцените
11 голосов
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Отзывы о фильме «Пять ночей у Фредди »

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User 4 февраля 2023, 17:02
Оценка
Наконец-то в 2023г!
4 февраля 2023, 17:02 Ответить
koroaaoo 30 марта 2023, 09:29
Когда будут продавать билеты?
30 марта 2023, 09:29 Ответить
Дмитрий Сильчук 7 апреля 2023, 21:12
Оценка
Ждём билеты😻
7 апреля 2023, 21:12 Ответить
nuriyevtimur 24 мая 2023, 23:29
Оценка
Я ждал этого целых 6 лет и наконец
24 мая 2023, 23:29 Ответить
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