Учительская, 2023: актеры и роли

Режиссер
Илькер Чатак Ilker Çatak
В ролях
Леони Бенеш Леони Бенеш Leonie Benesch Леонард Штеттниш Leonard Stettnisch Ева Лёбау Eva Löbau Майкл Кламмер Майкл Кламмер Michael Klammer Катинка Аубергер Katinka Auberger
