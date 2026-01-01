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Фильмография
Майкл Кламмер
Michael Klammer
Киноафиша
Персоны
Майкл Кламмер
Майкл Кламмер
Michael Klammer
Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Брунико, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Учительская
(2023)
7.0
Позвони моему агенту в Берлине
(2025)
6.9
Оттенки греха
(2015)
Фильмография Майкл Кламмер
6.7
Кассандра
триллер
2025, Германия
7
Позвони моему агенту в Берлине
драма, комедия
2025, Германия
6.4
Сэм: Саксонец
драма, криминал, мини-сериал
2023, Германия
7.6
Учительская
Das Lehrerzimmer
драма
2023, Германия
Смотреть трейлер
5.6
Фассбиндер
Enfant Terrible
драма, биография
2020, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Оттенки греха
драма, криминал, триллер
2015, Германия
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