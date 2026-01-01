Майкл Кламмер

В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи

Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре

Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах

В сериал «Гарри Поттер» выбрали нового Златопуста — и это «100-процентное попадание»: со Снейпом промахнулись, зато тут угодили

1-й сезон «Гарри Поттера» еще не вышел, а HBO уже нашел Локонса для второго: этого актера Роулинг «отвергала» дважды

У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета

«Первый отдел-6», конечно, жду с нетерпением: но вот еще 3 российских сериала, которые не хочу пропустить

Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?

Диппер, Мейбл и даже Пухля вернутся, но радоваться пока рано: «Гравити Фолз» получит всего 2 серии вместо 3 сезона

«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку