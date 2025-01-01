Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Смертельное приглашение Смертельное приглашение, 2023: актеры и роли

Смертельное приглашение, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
José Manuel Cravioto José Manuel Cravioto
В ролях
Стефани Кайо Стефани Кайо Stephanie Cayo Марибель Верду Марибель Верду Maribel Verdú Маноло Кардона Маноло Кардона Manolo Cardona Хосе Мария Де Тавира Хосе Мария Де Тавира José María de Tavira Аарон Диас Aarón Díaz
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»
Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай
Для фанатов все сезоны «Секретных материалов» хороши, но все же эти 5 — лучшие: идеальное сочетание химии и монстров
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше