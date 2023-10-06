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Invitación a un Asesinato

Смертельное приглашение, 2023

2023 / Мексика
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Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 октября 2023
Премьера в мире 6 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
José Manuel Cravioto
В ролях
Стефани Кайо
Стефани Кайо
Марибель Верду
Марибель Верду
Маноло Кардона
Маноло Кардона
Хосе Мария Де Тавира
Хосе Мария Де Тавира
Аарон Диас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смертельное приглашение 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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