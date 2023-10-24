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Боулинг Сатурн Боулинг Сатурн
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Боулинг Сатурн, 2022

2022 / Бельгия / Франция
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О фильме

В центре событий остросюжетного драматического триллера под названием «Боулинг Сатурн» находится молодой представитель сильного пола по имени Гийом, жизнь которого протекает в тихом и ничем не примечательном духе. Но в некий момент он решает внести в свой привычный жизненный расклад существенные изменения. Все начинается с того, что у него возникает идея инвестировать серию убийств, совершенных полицией. И эта мысль возникает у главного героя после того, как его брат и сестра начинают управлять отцовским бизнесом весьма неординарным образом…

Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 октября 2023
Премьера в мире 24 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Патрисия Мазюи
Патрисия Мазюи
В ролях
Арье Вортхальтер
Арье Вортхальтер
Фредерик ван ден Драйше
Achille Reggiani
Y-Lan Lucas
Leïla Muse
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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5.9 IMDb
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Постер фильма Боулинг Сатурн 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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