Боулинг Сатурн, 2022

В центре событий остросюжетного драматического триллера под названием «Боулинг Сатурн» находится молодой представитель сильного пола по имени Гийом, жизнь которого протекает в тихом и ничем не примечательном духе. Но в некий момент он решает внести в свой привычный жизненный расклад существенные изменения. Все начинается с того, что у него возникает идея инвестировать серию убийств, совершенных полицией. И эта мысль возникает у главного героя после того, как его брат и сестра начинают управлять отцовским бизнесом весьма неординарным образом…