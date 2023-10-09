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Боулинг Сатурн - trailer
Киноафиша Трейлеры Боулинг Сатурн. Trailer

Боулинг Сатурн. Trailer

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Дата публикации: 9 октября 2023
Боулинг Сатурн – В центре событий остросюжетного драматического триллера под названием «Боулинг Сатурн» находится молодой представитель сильного пола по имени Гийом, жизнь которого протекает в тихом и ничем не примечательном духе. Но в некий момент он решает внести в свой привычный жизненный расклад существенные изменения. Все начинается с того, что у него возникает идея инвестировать серию убийств, совершенных полицией. И эта мысль возникает у главного героя после того, как его брат и сестра начинают управлять отцовским бизнесом весьма неординарным образом…
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