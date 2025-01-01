В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы

К особняку, где жила Кэрри, не подпускают людей: но если будете в Нью-Йорке, то полюбоваться домом никто не запретит (адрес)

Для фанатов все сезоны «Секретных материалов» хороши, но все же эти 5 — лучшие: идеальное сочетание химии и монстров

Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам

Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»

Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона

Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии

Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки

Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»