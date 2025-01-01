Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Карстен и Петра лучшие друзья Карстен и Петра лучшие друзья, 2013: актеры и роли

Карстен и Петра лучшие друзья, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Арне Линдтнер Нэсс Arne Lindtner Næss
В ролях
Элиас Совольд-Симонсен Elias Søvold-Simonsen Нора Амундсен Nora Amundsen Торбьорн Харр Торбьорн Харр Thorbjørn Harr Хильде Луиза Асбьёрнсен Hilde Louise Asbjørnsen Арне Линдтнер Нэсс Arne Lindtner Næss
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы
К особняку, где жила Кэрри, не подпускают людей: но если будете в Нью-Йорке, то полюбоваться домом никто не запретит (адрес)
Для фанатов все сезоны «Секретных материалов» хороши, но все же эти 5 — лучшие: идеальное сочетание химии и монстров
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше