Киноафиша Фильмы Карстен и Петра лучшие друзья Награды и номинации фильма Карстен и Петра лучшие друзья

Награды и номинации фильма Карстен и Петра лучшие друзья 2013

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучший детский фильм
Номинант
