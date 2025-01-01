Где сняли самый дорогой турецкий сериал «Далекий город»? Рассказываем подробно о главных локациях

Не только Netflix рулит: мелодрама «Любовь по найму» на YouTube собрала уже 24 000 000 просмотров и ее есть за что хвалить

Глеб Жеглов ошибался чаще, чем кажется: 23 промаха героя «Место встречи изменить нельзя», о которых до сих пор спорят фанаты

«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше

«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре

15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы

«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»

Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов

Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго