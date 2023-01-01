Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Планета Максимус
Киноафиша Фильмы Планета Максимус Постеры фильма «Планета Максимус»
Planeta Maksimus Планета Максимус 2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 700 ₽
Билеты от 700 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Постеры фильма «Планета Максимус»

Вся информация о фильме
Планета Максимус (2023) - постер 1
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки
Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР
Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Не все так гладко: семья Анисиной и Джигурды раскололась
«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы
Математический тест: справится далеко не каждый
Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один
Восточный гороскоп на октябрь 2023: вот кого ждет успех, а кого несчастья
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше