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Планета Максимус Планета Максимус
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Planeta Maksimus Планета Максимус 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Планета Максимус»

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Василиса Тарновская 23 октября 2023, 11:46
Оценка
Отличная,серьёзная постановка. Заставляющая задуматься над жизнью. Спасибо,Саша!! Еще в твоих ранних работах,поняла ,что ты глубокий,талантливый человек,а не гламурный мальчик ,как некоторые считают!!! Так держать!
23 октября 2023, 11:46 Ответить
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