Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Форсажики Форсажики, 2021: актеры и роли

Форсажики, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чжу Го-Ян Zhu Guo-Yang
В ролях
Ли Хуэйсянь Li Huixian Ван Вэй Wang Wei Е Цзялинь Ye Jialin Ло Цзишан Luo Jishang Чжу Го-Ян Zhu Guo-Yang
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»
Этот кадр в «Унесённых призраками» заметили единицы: Миядзаки спрятал там «пасхалку» только для фанатов
«Сулейман на его фоне просто истеричка»: в Сети выбрали идеального мужчину из «Великолепного века»
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
«Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше