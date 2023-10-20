Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Форсажики Форсажики
Киноафиша Фильмы Форсажики Отзывы о фильме «Форсажики»
Crazy Racing Форсажики 2021 / Китай
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Билеты от 150 ₽
Билеты от 150 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Форсажики»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Данил Рыжиков 20 октября 2023, 10:54
А по пушкинской карте можно?
20 октября 2023, 10:54 Ответить
Киноафиша.инфо 20 октября 2023, 11:47
в ответ на сообщение Данил Рыжиков от 20 октября 2023, 10:54
Добрый день! Нет, вы можете приобрести билеты по Пушкинской карте только на отечественные фильмы.
20 октября 2023, 11:47 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 153 комментария
Сквозь время
Сквозь время 34 комментария
Тигр 3 1 комментарий
Бери да помни
Бери да помни 14 комментариев
Тюрьма живых мертвецов
Тюрьма живых мертвецов 1 комментарий
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Эти 3 знака Зодиака — лучшие любовники: в постели настоящие короли
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше