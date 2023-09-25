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Брат
Отзывы о фильме «Брат»
Брат
2023 / Киргизия
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Fatima Beisheeva
25 сентября 2023, 19:32
Оценка
Фильм очень хороший нам понравилась.
Азыркы жашоонун эң орчундуу маселерди ичине камтыган кино болуптур. Ушул кино аркылуу Балдар үйү тууралуу жакшы, азыркы жашоонун талабына ылайык закон чыгып калар деген үмүтүм бар.
Режиссёрго жалпы командасына ийгилик каалайм.
25 сентября 2023, 19:32
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Азыркы жашоонун эң орчундуу маселерди ичине камтыган кино болуптур. Ушул кино аркылуу Балдар үйү тууралуу жакшы, азыркы жашоонун талабына ылайык закон чыгып калар деген үмүтүм бар.
Режиссёрго жалпы командасына ийгилик каалайм.
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