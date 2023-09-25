Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брат
Киноафиша Фильмы Брат Отзывы о фильме «Брат»
Брат 2023 / Киргизия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Брат»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Fatima Beisheeva 25 сентября 2023, 19:32
Оценка
Фильм очень хороший нам понравилась.
Азыркы жашоонун эң орчундуу маселерди ичине камтыган кино болуптур. Ушул кино аркылуу Балдар үйү тууралуу жакшы, азыркы жашоонун талабына ылайык закон чыгып калар деген үмүтүм бар.
Режиссёрго жалпы командасына ийгилик каалайм.
25 сентября 2023, 19:32 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 321 комментарий
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 73 комментария
Мой Хатико
Мой Хатико 7 комментариев
Жол 4 комментария
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался
«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Математический тест: справится далеко не каждый
Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу
Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР
Не все так гладко: семья Анисиной и Джигурды раскололась
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки
От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
Восточный гороскоп на октябрь 2023: вот кого ждет успех, а кого несчастья
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше