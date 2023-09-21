Брат, 2023

Эльдар участвует гостем в телевизионной передачи. И в прямом эфире высказывает депутату свою позицию о важности принятия одного незаметного, но важного закона для страны. Оскорбленный депутат дерзости и нравоучению Эльдара, решает поставить его на место. Постепенно преследование депутата превращается в изощрённый план мести. Но несмотря на всё, внутренний голос Эльдара толкает его всё больше на противостояние. Этот закон является отражением его пройденного пути юности. И к чему же приведёт их борьба ...