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Брат, 2023

2023 / Киргизия
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О фильме

Эльдар участвует гостем в телевизионной передачи. И в прямом эфире высказывает депутату свою позицию о важности принятия одного незаметного, но важного закона для страны. Оскорбленный депутат дерзости и нравоучению Эльдара, решает поставить его на место. Постепенно преследование депутата превращается в изощрённый план мести. Но несмотря на всё, внутренний голос Эльдара толкает его всё больше на противостояние. Этот закон является отражением его пройденного пути юности. И к чему же приведёт их борьба ...

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Год выпуска 2023
Премьера в мире 21 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Тилек Мусаев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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Постер фильма Брат 1 постер
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