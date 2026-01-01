Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Медленно
Награды и номинации фильма Медленно
Награды и номинации фильма Медленно 2023
Сандэнс 2023
Мировое кино – драматургия
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Темные ночи 2023
БАЛТИЙСКИЙ КОНКУРС
Победитель
Балтийский киноконкурс
Номинант
