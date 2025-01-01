«Ловушка сработала»: чем дебютный сериал Добронравова «Никто не знает про Маньпупунёр» загипнотизировал зрителей

Линии Дейнерис и Джона Сноу загубили, но эти 3 персонажа получили достойный финал: редкость для 8 сезона «Игры престолов»

В России редко снимают фильмы-катастрофы, но этот точно будут обсуждать многие: в главной роли Эйдельштейн

Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет

Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»

Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов

Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?

Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом