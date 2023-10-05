Меню
Шри Асих - trailer
Киноафиша Трейлеры Шри Асих. Trailer

Шри Асих. Trailer

Дата публикации: 5 октября 2023
Шри Асих – Нани Виджая работает следователем и пытается прижать международную преступную группировку, а для этого ей приходится использовать волшебный боевой шарф и свою супергеройскую личность Шри Асих, способную призывать духов.
6.6 Шри Асих
Шри Асих боевик, приключения, драма, 2022, Индонезия
