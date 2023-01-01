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Киноафиша Фильмы Айта. Фильм о фильме

Айта. Фильм о фильме, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Встречайте съемочную команду фильма Степана Бурнашева «Айта» и узнайте о производстве главного якутского хита этого года. Кино — это результат тщательной подготовки и усилий многих людей. Из подробного рассказа о съемках «Айты» вы узнаете, как на самом деле выглядел дождь за кадром, увидите процесс поиска локаций и работу художников-постановщиков. Фильм о фильме покажет, как съемочная команда задабривала духа огня перед стартом производства и справлялась с ситуациями, когда расписание менялось на ходу. В кадре режиссер Степан Бурнашев объясняет суть драматургически сложных кадров и обсуждает с оператором Данилой Горюнковым визуальный стиль фильма, а исполнители главных ролей делятся своими впечатлениями о съемках и рассказывают, что для них значит этот проект.

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Продолжительность 59 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Степан Бурнашев
Степан Бурнашев
Все актеры и съемочная группа
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