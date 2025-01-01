Меню
Фильмы
Город зомби
Трейлеры фильма «Город зомби»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Не нажимай «play», если завтра на работу: 5 фантастических сериалов с рейтингами выше 8 и долгим хроном
Так 115 или все-таки 150? Сколько лет Дамблдору было на самом деле
«Ищейка» возвращается — и теперь с романом: что ждет Анну Банщикову и Игоря Петренко в 9 сезоне детектива
«Все наглухо отпиленные»: Россия первой запустила ИИ-комедию без актёров — первая серия уже доступна, а герой собирает лайки
Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли
«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн
Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)
Герои революции не умирают от старости: как погибла сестра Китнисс в «Голодных играх»
«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года
Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes
«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)
