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Портной из Бруклина
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Портной из Бруклина 2022 / Россия
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Отзывы о фильме «Портной из Бруклина»

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nastenka.zotova.91 15 сентября 2023, 08:02
Оценка
Я думаю это хороший фильм, как и все фильмы с участием Сергея Пускепалиса. Он был талантливым актёром и режиссёром, без фальши. В память о нем обязательно буду смотреть этот фильм.
15 сентября 2023, 08:02 Ответить
Киноафиша.инфо 15 сентября 2023, 18:36
в ответ на сообщение nastenka.zotova.91 от 15 сентября 2023, 08:02
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
15 сентября 2023, 18:36 Ответить
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