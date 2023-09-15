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Портной из Бруклина
Отзывы о фильме «Портной из Бруклина»
Портной из Бруклина
2022 / Россия
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nastenka.zotova.91
15 сентября 2023, 08:02
Оценка
Я думаю это хороший фильм, как и все фильмы с участием Сергея Пускепалиса. Он был талантливым актёром и режиссёром, без фальши. В память о нем обязательно буду смотреть этот фильм.
15 сентября 2023, 08:02
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Киноафиша.инфо
15 сентября 2023, 18:36
в ответ на сообщение
nastenka.zotova.91 от 15 сентября 2023, 08:02
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
15 сентября 2023, 18:36
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