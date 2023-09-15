Меню
Портной из Бруклина - трейлер
Портной из Бруклина. Трейлер

Портной из Бруклина. Трейлер

Дата публикации: 26 января 2024
Портной из Бруклина – Америка начала 70-х. Русский эмигрант, портной Авдон Московиц, переживший ужасы Холокоста, потерявший жену и двух младших детей, решает обмануть страховую компанию, чтобы помочь старшему сыну, которого он отправил к дяде в Нью-Йорк до войны. Однажды, незнакомец в чёрном появляется на пороге мастерской Московица. Представившись агентом страховой компании, он просит портного ответить на несколько вопросов. Вскоре простое интервью превращается в настоящий допрос.
nastenka.zotova.91 15 сентября 2023, 08:02
Оценка
Я думаю это хороший фильм, как и все фильмы с участием Сергея Пускепалиса. Он был талантливым актёром и режиссёром, без фальши. В память о нем обязательно буду смотреть этот фильм.
15 сентября 2023, 08:02 Ответить
Киноафиша.инфо 15 сентября 2023, 18:36
в ответ на сообщение nastenka.zotova.91 от 15 сентября 2023, 08:02
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
15 сентября 2023, 18:36 Ответить
gangat1025 12 февраля 2024, 09:15
Оценка
Премьера 8 февраля, а билеты не продаются
12 февраля 2024, 09:15 Ответить
7.5 Портной из Бруклина
Портной из Бруклина драма, 2022, Россия
