Портной из Бруклина
– Америка начала 70-х. Русский эмигрант, портной Авдон Московиц, переживший ужасы Холокоста, потерявший жену и двух младших детей, решает обмануть страховую компанию, чтобы помочь старшему сыну, которого он отправил к дяде в Нью-Йорк до войны. Однажды, незнакомец в чёрном появляется на пороге мастерской Московица. Представившись агентом страховой компании, он просит портного ответить на несколько вопросов. Вскоре простое интервью превращается в настоящий допрос.
Авторизация по e-mail