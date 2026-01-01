Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Нежное милосердие
Награды и номинации фильма Нежное милосердие
Награды и номинации фильма Нежное милосердие 1983
Оскар 1984
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
