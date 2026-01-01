Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Нежное милосердие 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 1983 Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
