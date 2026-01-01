Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Чествование Награды и номинации фильма Чествование

Награды и номинации фильма Чествование 1980

Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1981 Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Берлинале 1981 Берлинале 1981
Лучший актер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
