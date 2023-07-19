Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре»

«Кинопоиск» выпустил трейлер авторской драмы режиссера Романа Михайлова «Отпуск в октябре».

Главная героиня — выпускница петербургского театрального университета Света (Мария Мацель), мечтающая о большой карьере в кино. Девушка всеми силами пытается получить роль, способную прославить ее на всю страну, и с пренебрежением относится к второсортным проектам, которыми ей то и дело приходится перебиваться. Однажды юной актрисе улыбается удача: она попадает на съемки большого болливудского фильма, над которым ей предстоит работать бок о бок со знаменитыми артистами и лучшими хореографами. Но чем дольше она находится на площадке, тем больше понимает, что ее положение совсем не так радужно. В команде царит хаос, о сценарии картины известно только на уровне слухов, а все актеры вынуждены ютиться в крохотном отеле, не имея ни малейшего представления о том, на что же они подписались. Вскоре выясняется, что параллельно съемкам некоторые члены группы участвуют в некой загадочной игре.

Судя по трейлеру, фильм обладает сновидческой и сюрреалистичной атмосферой, напоминающей кино Дэвида Линча. В картине также сыграли Юра Борисов, Анна Завтур, Евгений Ткачук и другие. Кроме того, в ленте снялись знаменитый литератор Михаил Елизаров и музыкант Замай.

Михайлов наиболее известен по мелодраме «Снег, сестра и росомаха» и криминальной картине «Сказка для старых». Помимо «Отпуска в октябре», в настоящее время постановщик работает над лентой «Поедем с тобой в Макао».

Дата выхода «Отпуска в октябре» пока неизвестна. Сгласно «Кинопоиску», дебютный показ фильма состоится на одном из российских кинофестивалей.