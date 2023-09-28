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Как украсть реку Как украсть реку
Киноафиша Фильмы Как украсть реку Отзывы о фильме «Как украсть реку»
Bongyi Kim Seon-dal Как украсть реку 2016 / Южная Корея
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Как украсть реку»

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kimo777 28 сентября 2023, 11:39
Оценка
Впервые посмотрел этот фильм во время авиоперелета на корейском с английскими субтитрами. И уже тогда был очарован и сюжетом и героями. С огромным удовольствием посмотрел и дублированный вариант на большом экране. Всем рекомендую!
28 сентября 2023, 11:39 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:10
в ответ на сообщение kimo777 от 28 сентября 2023, 11:39
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
29 сентября 2023, 03:10 Ответить
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