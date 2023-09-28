Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Как украсть реку
Отзывы о фильме «Как украсть реку»
Bongyi Kim Seon-dal
Как украсть реку
2016 / Южная Корея
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Билеты от 170 ₽
Билеты от 170 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Отзывы о фильме «Как украсть реку»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
kimo777
28 сентября 2023, 11:39
Оценка
Впервые посмотрел этот фильм во время авиоперелета на корейском с английскими субтитрами. И уже тогда был очарован и сюжетом и героями. С огромным удовольствием посмотрел и дублированный вариант на большом экране. Всем рекомендую!
28 сентября 2023, 11:39
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 сентября 2023, 03:10
в ответ на сообщение
kimo777 от 28 сентября 2023, 11:39
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
29 сентября 2023, 03:10
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Я богиня
19 комментариев
Чужая
13 комментариев
Неудержимые 4
24 комментария
Тут все свои
5 комментариев
Гран Туризмо
10 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Иван Семенов: Большой поход
Отзывы
2023, Россия, комедия
Великая ирония
Рецензия
Отзывы
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
1993
Отзывы
2023, Россия, драма
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
Заклятие. Зло внутри
Отзывы
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Луна
Отзывы
2023, Южная Корея, приключения, драма, фантастика
Related video
В Сети обсуждают резко сдавшего Басилашвили: Фрейндлих на его фоне девочка
Орбакайте тайно приехала в Москву: срочное дело касалось настоящего отца
На зависть студенткам: полуголая Свиридова сверкнула идеальной грудью
Вертинская ушла от Михалкова к этому известному артисту: до сих пор вспоминает с отвращением
Копия Аллы-Виктории и Пугачевой: как сегодня выглядит внебрачная дочь Киркорова
Умер после приема ванны: как выглядел самый грязный мужчина в последние дни жизни
Какой брутальный мужчина: только взгляните на старшего сына Красной Шапочки
Российский салат признали худшим блюдом в мире: не поверите, о чем речь
Миронов и Богомолов отличились: стало известно о беде главных российских театров
За 700 миллионов: обомлеете, увидев роскошный особняк Харатьяна
Не поверите, кем вырос единственный сын Домогарова: многие обожают неспроста
Эти глаза напротив: опухший Лепс шокировал россиян, сняв очки на камеру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail