Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Фантом из прошлого
Постеры фильма «Фантом из прошлого»
L'uomo sulla strada
Фантом из прошлого
2022 / Италия
Смотреть трейлер
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Билеты от 150 ₽
Билеты от 150 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Постеры фильма «Фантом из прошлого»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить