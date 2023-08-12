Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тайна проклятой обители" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фантом из прошлого Фантом из прошлого
Киноафиша Фильмы Фантом из прошлого Отзывы о фильме «Фантом из прошлого»
L'uomo sulla strada Фантом из прошлого 2022 / Италия
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Билеты от 200 ₽
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Фантом из прошлого»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Cr 12 августа 2023, 15:05
Оценка
Прекрасный фильм, ничего лишнего!
Фильм о том, что страдают две стороны.
12 августа 2023, 15:05 Ответить
Киноафиша.инфо 12 августа 2023, 18:50
в ответ на сообщение Cr от 12 августа 2023, 15:05
Добрый день! Спасибо за отзыв!
12 августа 2023, 18:50 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди! 6 комментариев
Корабль призраков
Корабль призраков 26 комментариев
Простая просьба
Простая просьба 5 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 90 комментариев
12 стульев 10 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Хитрые какие: почему в СССР стены в подъездах красили до половины
Дожившая до 102 лет американка раскрыла секрет долголетия: правил всего два
Эти привычки женщин возраста 50+ разрушают брак: многим кажутся нормальными
Это отвратительно: у султана Сулеймана был весьма специфичный вкус на женщин
Уже и ребенок есть на стороне: в семье Хазанова случилось непредвиденное
Китайцы схватились за телефоны, увидев Рудковскую и Гном Гномыча: что с ними было не так
Модель в 75 лет: секрет долголетия самой модной бабушки России кроется в двух деталях
У него есть жена и дети: Бабенко не скрыла чувств к молодому актеру
Уехал, и все изменилось: как жизнь Бондаренко разделилась на до и после
Пройдите тест, а мы угадаем ваш знак Зодиака
Авербух уже давно не спит с Арзамасовой: не оставили выбора
Таролог назвала имена мужчин, которые никогда не взрослеют: от таких надо бежать
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше