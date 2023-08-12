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Фантом из прошлого
Отзывы о фильме «Фантом из прошлого»
L'uomo sulla strada
Фантом из прошлого
2022 / Италия
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6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Cr
12 августа 2023, 15:05
Оценка
Прекрасный фильм, ничего лишнего!
Фильм о том, что страдают две стороны.
12 августа 2023, 15:05
0
0
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Киноафиша.инфо
12 августа 2023, 18:50
в ответ на сообщение
Cr от 12 августа 2023, 15:05
Добрый день! Спасибо за отзыв!
12 августа 2023, 18:50
0
0
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Фильм о том, что страдают две стороны.
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