Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Год отпуска Год отпуска, 2023: актеры и роли

Год отпуска, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филиппе Мартинес
В ролях
Джефф Фэйи Джефф Фэйи Jeff Fahey Натали Кокс Натали Кокс Nathalie Cox Чад Коллинз Chad Michael Collins Евгения Ахременко Евгения Ахременко Evgeniya Akhremenko Рэй Фиарон Ray Fearon
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Любовь Мурада стоила ей человечности: Айше отдала самый жестокий приказ в «Империи Кёсем»
Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители
Смотришь — и мозг приятно плавится: 5 фантастических сериалов для тех, кто способен думать
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались
Дэвид Финчер снял хит про серийного убийцу с 90% от критиков на RT: вся слава досталась «Семи», но этот триллер наступает ему на пятки
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше